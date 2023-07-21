Дряблые и седые: близкие друзья показали, как на самом деле выглядят Агутин и Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум — этот знаменитый дуэт очаровал многих россиян. Супруги считаются одной из самых эффектных пар российского шоу-бизнеса. Но за красивой картинкой скрывается горькая правда.

На днях музыкант устроил в загородном доме закрытую вечеринку. Друзей исполнитель хита «Босоногий мальчик» собрал по случаю своего 55-летнего юбилея. В социальных сетях делиться фотографиями с посиделок артист не стал, зато это сделали его гости.

Редкие кадры обнародовала супруга Владимира Кристовского — Ольга. Если бы не она, то интернет-пользователи так и не узнали бы, как Агутин и Варум выглядят на самом деле.

Муж и жена заметно постарели, стали дряблыми и седыми. Узнать их на снимках не так-то легко. Возлюбленные были одеты просто, по-домашнему, и видеть их не при параде поклонники попросту не привыкли.