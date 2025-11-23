«Друзья» вернулись внезапно: NBC выложил скрытый финал ситкома, который 20 лет считался утерянным — все 8 «пропавших» серий уже в Сети

Когда в 2004 году закончились легендарные «Друзья», мир ситкомов буквально осиротел, а NBC решил предложить утешение. Вышел спин-офф «Джоуи», где Мэтт Леблан продолжал историю обаятельного Джоуи Триббиани. Переезд в Лос-Анджелес, попытки построить карьеру актера, новый круг общения. Казалось, что успех обеспечен.

Пилот собрал почти 19 млн зрителей, а старт критики назвали многообещающим. Ожидания не оправдались. После нескольких эпизодов рейтинги пошли вниз, шутки перестали «работать», а образ Джоуи изменили до неузнаваемости: из харизматичного простака-сердцееда его превратили в робкого неудачника, которому не везет ни в работе, ни в любви.

Соавтор «Друзей» Кевин С. Брайт позже объяснял провал так:

Он стал жалким, унылым персонажем. Я чувствовал, что проект движется в неправильном направлении, но меня не услышали.

В итоге NBC снял проект с эфира еще до конца второго сезона, а 8 заключительных серий так и не вышли в США.

Но вот что никто не ожидал…

NBC внезапно открыл доступ к тем самым, неизданным сериям — почти через 20 лет после закрытия проекта. В последнее время все больше людей проявляло интерес к спин-оффу. И им решили сделать такой подарок.

Эпизоды считались потерянными, их никогда не показывали на американском телевидении, и видел их только ограниченный круг международных зрителей. Теперь же поклонники «Друзей» впервые могут увидеть завершение линии Джоуи в Лос-Анджелесе.

Несмотря на критику, это все равно маленький, но ценный кусочек вселенной «Друзей». Фанатам не стоит терять возможности лишний раз погрузиться в этот уютный и согревающий от всех бед мир ситкома.

