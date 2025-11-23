Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Друзья» вернулись внезапно: NBC выложил скрытый финал ситкома, который 20 лет считался утерянным — все 8 «пропавших» серий уже в Сети

«Друзья» вернулись внезапно: NBC выложил скрытый финал ситкома, который 20 лет считался утерянным — все 8 «пропавших» серий уже в Сети

23 ноября 2025 11:21
«Друзья» вернулись внезапно: NBC выложил скрытый финал ситкома, который 20 лет считался утерянным — все 8 «пропавших» серий уже в Сети

История очень резко оборвалась.

Когда в 2004 году закончились легендарные «Друзья», мир ситкомов буквально осиротел, а NBC решил предложить утешение. Вышел спин-офф «Джоуи», где Мэтт Леблан продолжал историю обаятельного Джоуи Триббиани. Переезд в Лос-Анджелес, попытки построить карьеру актера, новый круг общения. Казалось, что успех обеспечен.

Пилот собрал почти 19 млн зрителей, а старт критики назвали многообещающим. Ожидания не оправдались. После нескольких эпизодов рейтинги пошли вниз, шутки перестали «работать», а образ Джоуи изменили до неузнаваемости: из харизматичного простака-сердцееда его превратили в робкого неудачника, которому не везет ни в работе, ни в любви.

«Друзья» вернулись внезапно: NBC выложил скрытый финал ситкома, который 20 лет считался утерянным — все 8 «пропавших» серий уже в Сети

Соавтор «Друзей» Кевин С. Брайт позже объяснял провал так:

Он стал жалким, унылым персонажем. Я чувствовал, что проект движется в неправильном направлении, но меня не услышали.

В итоге NBC снял проект с эфира еще до конца второго сезона, а 8 заключительных серий так и не вышли в США.

Но вот что никто не ожидал…

NBC внезапно открыл доступ к тем самым, неизданным сериям — почти через 20 лет после закрытия проекта. В последнее время все больше людей проявляло интерес к спин-оффу. И им решили сделать такой подарок.

«Друзья» вернулись внезапно: NBC выложил скрытый финал ситкома, который 20 лет считался утерянным — все 8 «пропавших» серий уже в Сети

Эпизоды считались потерянными, их никогда не показывали на американском телевидении, и видел их только ограниченный круг международных зрителей. Теперь же поклонники «Друзей» впервые могут увидеть завершение линии Джоуи в Лос-Анджелесе.

Несмотря на критику, это все равно маленький, но ценный кусочек вселенной «Друзей». Фанатам не стоит терять возможности лишний раз погрузиться в этот уютный и согревающий от всех бед мир ситкома.

Ранее мы писали: «Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов

Фото: Кадры из сериалов «Друзья», «Джоуи»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» «Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» Читать дальше 7 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше