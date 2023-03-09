Дружите ли вы с логикой? Узнайте, ответив на 10 вопросов

“Да ты прямо как компьютер”, - такой комплимент часто может услышать человек, у которого все хорошо с логикой, а значит, решение задач и поиск ответов на вопросы не отнимает у него много времени. А вот может ли настоящий компьютер “включать логику”? Сможет ли машина самостоятельно доказать теорему? Ученые озадачились этим вопросом и выяснили, что в большинстве случае искусственному интеллекту такое неподвластно. Зато он может ассистировать человеку. Безусловно, с доказательством теорем и другими задачами, требующими логических умозаключений, могут справиться специально написанные программы - к числу таких относится, например, “Логик-теоретик”, созданная еще в 1956 году. Но все же умозаключения являются прерогативой человека, а компьютер лишь помогает ему выполнять рутинную и механическую работу, например, обработку большого объема данных, на которую у искусственного интеллекта уйдет минимум времени.

Мир поделен на тех, у кого с логикой нет никаких проблем, и тех, для кого умозаключения - темный лес. Хотите узнать, к какой из двух категорий вы относитесь? Проверьте себя с помощью нашего теста.