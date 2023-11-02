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Дружинина настояла поменять имя: как на самом деле зовут сына Харатьяна

2 ноября 2023 20:15
Дружинина настояла поменять имя: как на самом деле зовут сына Харатьяна

Режиссер высказала свое мнение.

Сын Дмитрия Харатьяна и Марины Майко Иван родился в 1998 году. В то время артист уже неоднократно сотрудничал со Светланой Дружининой. И она оказала значительное влияние на жизнь наследника артиста.

По словам самого Харатьяна, именно постановщица выбрала имя для его сына. Сам артист с женой хотели, чтобы мальчика звали Дмитрием, но уже через месяц после его рождения получили телеграмму от Дружининой, которая делилась своим мнением. По мнению режиссера, мальчика должны звать в честь героя Харатьяна Ивана Долгорукого из исторического сериала «Тайны дворцовых переворотов».

«Группа „Тайн“ рекомендует Харатьянам — пусть сына Ваней назовут», — писала Светлана Дружинина.

В итоге актер не мог не согласиться с мнением звезды кино. Они вместе с женой переименовали сына и, как пишут «Аргументы и факты», полностью отказались от своего мнения.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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