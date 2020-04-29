«Дружеский междусобойчик»: Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звездами»

Евгений Папунаишвили не привык проигрывать, поэтому, вернувшись в шоу «Танцы со звездами», был настроен только на победу. К тому же ему досталась удивительная партнерша: ведущая Мария Ивакова оказалась очень пластичной и легко освоила техническую сторону бальных танцев. Однако члены жюри не стали рукоплескать артистам и довольно холодно приняли их выступления.

Разочарованный танцор не смог сдержать эмоций и опубликовал в Instagram пост возмущения. Он пожаловался, что из-за некомпетентности жюри не смогло оценить их номер по достоинству, а все потому, что среди них нет ни одного «бальника». Действительно, ни Егор Дружинин, ни Гарик Рудник, ни Николай Цискаридзе, ни Дарья Златопольская не занимались профессиональными бальными танцами.

«Я бы не хотел, чтобы легендарный проект "Танцы со звездами" превратили в дружеский междусобойчик», – заметил Папунаишвили.

Подписчики согласились с мнением Евгения и посетовали на то, что жюри в новом сезоне оценивает участников исключительно по субъективным критериям. «В шоке от судейского состава в этом году», «Ставят высокие оценки только своим любимчикам», «Неадекватное судейство: говорят одно, а делают другое», «Жюри подкачало», – пишут огорченные читатели в комментариях.