Дружба с Хабенским не спасла: куда пропала неформалка из культового «Брата»

Назвала кота в честь президента и больше не снимается.

«Будут деньги — приходи, оттопыримся», — эту фразу в культовом «Брате» произносит неформалка Кэт, роль которой исполнила 24-летняя актриса Мария Жукова.

По признанию актрисы, она была совсем не похожа на свою героиню, ведь Жукова всегда была примерной и непьющей девушкой. Но артистка настолько ярко передала образ своего персонажа, что получила за роль гран-при на фестивале «Кинотавр».

Актриса окончила санкт-петербургскую Академию театрального искусства, где вместе с ней учились Константин Хабенский и Михаил Пореченков. С Хабенским Жукову связывает давняя дружба. Со звездным коллегой актриса в 2008 году сняла короткометражку My Tube, в которой сыграла главную роль. Также друзья-актеры вместе снимались в недавнем мини-сериале «Троцкий»: Константин Хабенский исполнил роль Льва Троцкого, а Жукова – секретарши политика.

Сегодня Мария Жукова редко снимается и в основном занимается театральной педагогикой. Вскоре после съемок в «Брате» актриса родила сына. После замужества артистка взяла фамилию мужа – Милютина. У бывшей звезды есть кот по кличке Барак Обама.