«Другой человек»: люди не верят, что в свет на самом деле выходит Костомаров

В последние месяцы поклонники пристально следят за жизнью Романа Костомарова. Спортсмен пережил тяжелую болезнь и ампутацию части конечностей, а теперь активно восстанавливается и мечтает вернуться на лед. Все чаще фигурист появляется на публике, однако некоторые из его выходов пугают поклонников.

Так, совсем недавно Костомаров появился в студии программы «Секрет на миллион». В шоу он рассказал обо всем, через что ему пришлось пройти, и поделился с публикой своими переживаниями.

«Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую», — вспоминал о своем состоянии в больнице спортсмен.

Однако фанаты насторожено приняли выпуск программы. Как отметили многие, фигурист выглядит неестественно и заметно изменился за последние месяцы. Многие даже предположили, что в кадре появляется двойник Костомарова, а настоящий спортсмен активно занят восстановлением.