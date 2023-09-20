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«Другой человек»: люди не верят, что в свет на самом деле выходит Костомаров

20 сентября 2023 14:15
«Другой человек»: люди не верят, что в свет на самом деле выходит Костомаров

Знаменитость вновь заставил говорить о себе.

В последние месяцы поклонники пристально следят за жизнью Романа Костомарова. Спортсмен пережил тяжелую болезнь и ампутацию части конечностей, а теперь активно восстанавливается и мечтает вернуться на лед. Все чаще фигурист появляется на публике, однако некоторые из его выходов пугают поклонников.

Так, совсем недавно Костомаров появился в студии программы «Секрет на миллион». В шоу он рассказал обо всем, через что ему пришлось пройти, и поделился с публикой своими переживаниями.

«Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую», — вспоминал о своем состоянии в больнице спортсмен.

Однако фанаты насторожено приняли выпуск программы. Как отметили многие, фигурист выглядит неестественно и заметно изменился за последние месяцы. Многие даже предположили, что в кадре появляется двойник Костомарова, а настоящий спортсмен активно занят восстановлением.

«Другой человек»: люди не верят, что в свет на самом деле выходит Костомаров

«Это все шоу», «Какой-то странный он стал... На себя не похож совсем. Как будто другой человек», «Это и есть другой человек», «Вы что, не видите, что это не Костомаров? Вас дурят», — рассуждают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Звезды сошлись»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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