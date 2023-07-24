Другой человек: Лиза Кутузова из «Дома-2» совершила ошибку, обратившись к косметологу (фото)

Лиза Кутузова появилась на телепроекте «Дом-2» в 2011 году. Тогда девушке было 22 года, но ее родители были против такого решения своей взрослой дочери. На шоу она встречалась с Алексеем Самсоновым, но их попытка построить отношения закончилась неудачей. После ухода с проекта девушка встретила состоятельного парня и вышла за него замуж. Пара счастлива в браке и воспитывает двоих детей, мальчика и девочку.

Этой осенью Лизе исполнится уже 33 года. Из юной девушки она стала взрослой дамой, уточненной, но далеко не такой миловидной. Когда Кутузова пришла на проект, у ней было собственное очарование и уникальность. Теперь же она выглядит так, как тысячи других девушек, увлекающихся улучшением своей внешности. Деньги мужа позволили ей сильно изменить свое лицо, но поклонники от этого не восторге. Они считают, что Лиза потеряла свою индивидуальность.