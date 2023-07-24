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Другой человек: Линейка из «Реальных пацанов» сразит наповал любого

24 июля 2023 06:45
Другой человек: Линейка из «Реальных пацанов» сразит наповал любого

Такой «учительницу» мало кто видел.

Валентина Ельшанская стала известной благодаря сериалу «Реальные пацаны». Актрисе досталась роль учительницы по прозвищу Линейка, которая появилась в пятом сезоне проекта.

Ельшанская отлично вжилась в образ своей героини. Зрители были уверены, что актриса и в реальной жизни точно такая же. Но это отнюдь не так. Валентина оказалась настоящей красавицей с модельной внешностью: роскошные светлые локоны, точеные скулы, пухлые губы, женственный образ. Эта роковая блондинка сразит наповал любого.

После «Реальных пацанов» Валентину стали чаще приглашать в кино. Так, фильмография Ельшанской пополнилась картинами «Любовь без права передачи», «Бессмертные», «Ты все равно моя» и другими лентами. Чаще всего актриса появляется в мелодрамах и комедиях, также ей доводилось сниматься в боевиках.

О личной жизни 26-летняя Валентина не распространяется. Неизвестно, есть ли у нее спутник. Согласно имеющейся информации в Сети, замужем актриса пока не была.

Другой человек: Линейка из «Реальных пацанов» сразит наповал любого
Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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