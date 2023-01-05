Другой человек: Дима Бикбаев из «Фабрики звезд» изменился до неузнаваемости (фото)

Итогом проекта «Фабрика звезд — 7» стали сольные исполнители и коллективы. Особенно популярен среди групп был дуэт «БиС». Два юных певца — Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев — свели с ума сотни тысяч поклонниц. Ставку продюсеры сделали на простые сценические костюмы исполнителей, запоминающиеся мотивы песен и модные стрижки с удлиненной челкой. Молодые люди активно гастролировали с хитами по всей стране.

Но в 2010 году дуэт внезапно распался. Бикбаев попытал счастья, собрав рок-группу, но прежнего успеха не добился. Тогда он решил реализовать давнюю мечту и стать актером. Еще до «Фабрики звезд» Дмитрий успел закончить ГИТИС.

За прошедшие годы певец переквалифицировался сначала в актера театра и кино, а затем в наставника для юных коллег и режиссера творческой труппы. Бикбаев даже внешне изменился до неузнаваемости — сейчас это интеллигентный темно-русый мужчина с аккуратной бородкой. А фанаты и вовсе сравнивают его в комментариях в соцсетях с Брэдом Питтом.