Другого выхода не было: Михалкову пришлось откреститься от родных

Никита Михалков вырос в одной из самых известных семей Советского Союза. С раннего детства он общался с выдающимися деятелями искусства, а публика не сомневалась, что его ждет успешное будущее. Однако в школе он неожиданно решил откреститься от своих родных.

Дело в том, что во время учебы Михалков нередко сталкивался с травлей со стороны сверстников. Над ним издевались из-за его знаменитой фамилии, поэтому он придумал новую историю своей жизни. Одноклассникам будущий режиссер рассказывал, что на самом деле приемный и не является сыном Сергея Михалкова.

И будущая звезда экрана был так убедителен, что одноклассники поверили ему.

Долгое время они не трогали мальчика, так как считали, что он действительно вырос на улице и чудом оказался в знаменитой семье. Со временем обман раскрылся, и вся школа узнала правду.