Другого выхода не было: 13-летняя дочь сбежала от Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц не смогла скрыть проблем в отношениях с дочерью. Горькую правду выдал отец 13-летней Марии и бывший муж актрисы Иван Жидков.

После расставания родителей девочка, которой на тот момент было четыре года, осталась жить с матерью. Три года назад актриса снова вышла замуж. Ее мужем стал Марк Богатырев. В феврале 2021 года звезда родила супругу сына Данила. И совсем потеряла контакт с дочерью.

Звездная наследница сбежала от родительницы и теперь живет с отцом. Жидков рассказал об этом в новом интервью. Актер уточнил, что таким было решение дочери. У Арнтгольц не было другого выбора, кроме как смириться с ним.

Артист отметил, что его возлюбленная Мария быстро нашла общий язык с его наследницей. По словам знаменитости, у его дочери уже проснулся интерес к противоположному полу.