Другого выхода не было: 13-летняя дочь сбежала от Арнтгольц
Актрисе пришлось смириться с решением наследницы.
Татьяна Арнтгольц не смогла скрыть проблем в отношениях с дочерью. Горькую правду выдал отец 13-летней Марии и бывший муж актрисы Иван Жидков.
После расставания родителей девочка, которой на тот момент было четыре года, осталась жить с матерью. Три года назад актриса снова вышла замуж. Ее мужем стал Марк Богатырев. В феврале 2021 года звезда родила супругу сына Данила. И совсем потеряла контакт с дочерью.
Звездная наследница сбежала от родительницы и теперь живет с отцом. Жидков рассказал об этом в новом интервью. Актер уточнил, что таким было решение дочери. У Арнтгольц не было другого выбора, кроме как смириться с ним.
Артист отметил, что его возлюбленная Мария быстро нашла общий язык с его наследницей. По словам знаменитости, у его дочери уже проснулся интерес к противоположному полу.
«О всех ее „любовях“, молодых людях выслушиваю», — поведал Жидков в беседе с порталом «Экспресс газета».