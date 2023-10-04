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Другого пути нет: сделано заявление о возвращении Пугачевой

4 октября 2023 10:45
Другого пути нет: сделано заявление о возвращении Пугачевой

Певице несладко приходится за границей.

Прошло уже почти два года с момента эмиграции Аллы Пугачевой. Примадонна отправилась с семьей за рубеж и несколько раз приезжала в Россию, однако не оставалась в Москве дольше, чем на несколько дней. Тем не менее слухи о ее возвращении продолжают появляться.

Сплетники поговаривают, что за границей певица не смогла прижиться, ведь местное население ее совсем не знает. Кроме того, она скучает без внимания фанатов.

А теперь о скором возвращении Пугачевой в столицу заговорила и астролог Тамара Глоба, которая много лет лично знает исполнительницу. По ее словам, другого пути у певицы попросту нет.

Прогнозист рассказала, что, по ее расчетам, звезда эстрады обязательно приедет в Россию. Глоба подчеркнула, что в родной стране у Примадонны очень много поклонников, тогда как в Израиле ей такую популярность не найти. Поэтому ей приходится существовать практически в «безвоздушном пространстве».

«Во-первых, сам прогноз доказывает, что Алла вернется. А во-вторых, здесь ее воздух, без которого жизнь невозможна», — приводит слова астролога издание «АиФ».

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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