Другого на его месте ударил бы инфаркт: какую сумму денег потерял Илон Маск

Мечтатель о космической колонизации и любитель Марса недавно попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Но такое достижение не пожелаешь и врагу.

В 2022 году жизнь Илона Маска перестала быть мечтой. После многочисленных скандалов вокруг покупки известной социальной сети он потерял не только много нервов, но и стал участником судебных споров. Однако настоящий удар по его состоянию нанесла любимая компания Tesla, упавшая в цене на 65%. Согласно Дзен-каналу GRAZIA, из-за такого снижения стоимости акций миллиардер теряет больше 180 млрд долларов.

Теперь он является рекордсменом по потере личного состояния, а первое место в списке богатейших людей планеты принадлежит владельцу Louis Vuitton и других крупных брендов. Такие новости вряд ли вселяют Илону оптимизм на этот год. Впрочем, он все еще остается миллиардером и, кажется, не планирует уходить в депрессию.