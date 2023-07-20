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Других дел по горло: Соседов не жалеет о пропаже из эфира шоу «За гранью»

20 июля 2023 10:15
Других дел по горло: Соседов не жалеет о пропаже из эфира шоу «За гранью»

Ведущий решил посвятить свое время совершенно другой работе.

В течение нескольких лет Сергей Соседов был бессменным ведущим шоу «За гранью». В студии он разбирал остросоциальные темы и старался помочь своим героям, чем и заслужил любовь публики. Однако не так давно проект перестал выходить в эфир, из-за чего поклонники начали строить предположения, что «За гранью» официально закрыли и они никогда больше не увидят новые выпуски.

Как оказалось, популярная передача ушла на каникулы. По словам Соседова, они вместе со съемочной группой уже подготовили все эпизоды, которые зрители увидят этой осенью.

При этом критик совсем не скучает по любимой работе. Он признается, что постоянно занят домашними делами и даже не вспоминает о программе, которая еще не так давно занимала все его время.

«По съемкам не скучаю, у меня много забот», — признался знаменитость порталу Blitz+.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press, кадр из шоу «За гранью»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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