Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей

В советское время актерская профессия считалась одной из самых высокооплачиваемых. Звезды экрана за один фильм могли заработать баснословные деньги, о которых не могли даже мечтать, например, врачи или учителя.

Так, например, Юрий Яковлев за работу в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» получил 4300 рублей. В 1973 году, когда фильм появился на экранах, этот гонорар составлял 34 средних зарплаты. А Александр Демьяненко за роль Шурика в «Кавказской пленнице» заработал 5220 рублей.

Но самый высокий гонорар был у Вячеслава Тихонова. Также в 1973 году зрители увидели первый эпизод телефильма «Семнадцать мгновений весны», поставленный Татьяной Лиозновой. И за роль советского шпиона Макса Отто фон Штирлица звезда экрана, как пишет «Рамблер», получил рекордные 5500 рублей, что равнялось 44 средним заработным платам в то время.