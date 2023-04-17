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Другая женщина: от юной пышки Юлии Пересильд взгляд не отвести (фото)

17 апреля 2023 09:25
Другая женщина: от юной пышки Юлии Пересильд взгляд не отвести (фото)

Никто не мог подумать, что актриса так изменится.

Сегодня Юлия Пересильд переживает взлет своей карьеры. Актриса блистала в картинах «Угрюм-река», «Людмила Гурченко», «Битва за Севастополь» и в других фильмах. Однако не все помнят, какой была Пересильд в начале своего звездного пути.

Юлия стала сниматься в кино на заре нулевых. Второй заметной работой в карьере Пересильд стала роль Ксении в картине «Принцесса и нищий». В те времена актриса совсем не походила на себя нынешнюю — она была очаровательной пышкой с пухлыми щеками. Тогда никто не мог и предположить, что однажды эта дородная девушка с косичками превратится в статную леди с точеными скулами.

Другая женщина: от юной пышки Юлии Пересильд взгляд не отвести (фото)

Пересильд стала звездой всероссийского масштаба благодаря картине «Битва за Севастополь». В этом же году вышел нашумевший сериал «Людмила Гурченко», где Юлия перевоплотилась в главную кинодиву СССР. Ее игра вызвала споры среди критиков, но зрителям понравилась работа актрисы. В апреле этого года готовится выход драмы Клима Шипенко «Вызов», где главную роль сыграла Пересильд. Картина примечательна тем, что ее часть была отснята прямо в космосе.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Принцесса и нищий», 2005
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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