Другая женщина: от юной пышки Юлии Пересильд взгляд не отвести (фото)

Сегодня Юлия Пересильд переживает взлет своей карьеры. Актриса блистала в картинах «Угрюм-река», «Людмила Гурченко», «Битва за Севастополь» и в других фильмах. Однако не все помнят, какой была Пересильд в начале своего звездного пути.

Юлия стала сниматься в кино на заре нулевых. Второй заметной работой в карьере Пересильд стала роль Ксении в картине «Принцесса и нищий». В те времена актриса совсем не походила на себя нынешнюю — она была очаровательной пышкой с пухлыми щеками. Тогда никто не мог и предположить, что однажды эта дородная девушка с косичками превратится в статную леди с точеными скулами.

Пересильд стала звездой всероссийского масштаба благодаря картине «Битва за Севастополь». В этом же году вышел нашумевший сериал «Людмила Гурченко», где Юлия перевоплотилась в главную кинодиву СССР. Ее игра вызвала споры среди критиков, но зрителям понравилась работа актрисы. В апреле этого года готовится выход драмы Клима Шипенко «Вызов», где главную роль сыграла Пересильд. Картина примечательна тем, что ее часть была отснята прямо в космосе.