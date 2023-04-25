Другая женщина: народ взбудоражили фото Анны Асти до пластики

Звезды эстрады часто прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов. Певица Анна Асти также стала частой гостьей столичных клиник и салонов красоты.

Поклонники сравнили старые и новые снимки исполнительницы и заметили, что нос девушки заметно преобразился. Его новая аккуратная форма может быть результатом ринопластики. А губы артистка увеличила с помощью филлеров. И теперь фанаты критикуют ее за то, что она стала копией Светланы Лободы и потеряла свою индивидуальность.

Но изменения коснулись не только лица Анны. Она решилась на скульптурирование своего тела. Для этой сложной пластической операции певица набрала 6 лишних килограммов. А затем хирурги пересадили весь жир в ягодицы. В результате процедуры красавица получила фигуру мечты и регулярно демонстрирует ее своим поклонникам. А любую критику в свой адрес она научилась не воспринимать всерьез.