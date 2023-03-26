Другая женщина: фото замужней Кристины Асмус потрясло народ

Некоторых актеров могут упрекать в том, что во многих своих фильмах они выглядят совершенно одинаково. Хотя артист должен уметь подстраиваться под персонажа и перенимать его особенности.

Кристина Асмус решила исправить эту ситуацию и в драме «Психи» предстала перед зрителями в новом образе. Ее волосы стали полностью чёрными, а вместо нежного макияжа в пастельных оттенках на ее лице появились тёмные тени для глаз и бордовая помада. В таком неожиданном амплуа знаменитую красавицу легко принять за другую женщину.

Однако после премьеры этого фильма эксперименты закончились. Будучи замужем за Гариком Харламовым, актриса всегда повалялась на публике в элегантных и утонченных нарядах. А во время работы над другими картинами ее образ претерпевал лишь незначительные изменения, и поклонники всегда знали, что перед ними на экране находится Кристина Асмус.