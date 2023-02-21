Другая женщина: фото Бабкиной в молодости потрясло народ

Главная казачка России на днях испугала поклонников, появившись в аналоге «Модного приговора» с одутловатым бледным лицом и «египетской» прической. Впрочем, фурор произвели другие фото от прославленной эстрадной певицы.

В День студента Надежда Бабкина решила поздравить всех причастных кадрами из собственного архива. Две фотографии времен учебы в Гнесинском институте певица сопроводила рассказом о том, как много и упорно занималась на инструментах, устраивала вечеринки в общежитии с помощью оркестра из кастрюль и ложек и как однажды получила обидный отказ от участия в шоу «Алло, мы ищем таланты!».

Одни подписчики восхищались внешностью молодой артистки: «Красивая и талантливая женщина», «Богиня!». Другие отмечали, что сегодня певица чрезмерно увлекалась омоложением: «Совсем не она на фото. Сейчас силиконовая кукла».

Одна из подписчиц вступилась за Бабкину: «Вы не забывайте люди, сколько человеку лет. Правильно, что поддерживает себя в форме». Недавно поползли слухи о романе 72-летней казачки России с ее пиар-директором. С Сергеем Рябовым артистка проводит по 19 часов в день. Связано ли это с рабочими вопросами или делами сердечными, покажет время.