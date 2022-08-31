Другая версия: Муцениеце не стала молчать о разводе с Прилучным

Хотя Павел Прилучный и женился на новой избраннице Зепюр Брутян, его отношения с бывшей женой Агатой Муцениеце все еще не могут забыть фанаты. Причем поводы зачастую дают и сами участники этого любовного треугольника.

Так, в одном из последних интервью Агаты проскользнул намек, что их отношения с Прилучным были очень непростыми. Напомним, бывшие влюбленные тайно расписались, будучи совсем юными, после их совместной работы на съемках «Закрытая школа». Поэтому немудрено, что решение о браке было поспешным, а сами отношения полными ссор и раздоров.

«Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Самое главное в отношениях — когда два сильных человека могут друг без друга, но не хотят», ― заявила в интервью изданию OK.Magazine Муцениеце.

Естественно, по мнению фанатов, таким образом актриса предостерегает преемницу Брутян, что и с ней неприятности тоже могут случиться, несмотря на красивые фотографии в личных блогах, которые сегодня публикуют молодожены.