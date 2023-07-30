Другая сторона «Клона»: бразильские зрители ненавидели Жади, как оказалось, не зря

С главной героиней не все так просто.

Ключевая любовная линия «Клона» до сих пор будоражит поклонников. Многие уверены, что между Жади и Лукасом настоящая любовь, прошедшая испытанием временем. Но есть и противоположная точка зрения.

В самой Бразилии героиню Джованны Антонелли не жаловали. Лишь первую треть сериала Жади вызывала сочувствие, но после временного скачка она только раздражала. Девушка становится сиротой, попадает в семью властного дяди Али и под его давлением выходит замуж за Саида. Лукас же от отчаяния женится на Маизе.

Прошло 20 лет, но Жади по-прежнему осталась инфантильной. Уже в Бразилии она не раз закатывала возлюбленному скандалы, делала ему больно, а однажды даже попросила его выкрасть Хадижу. На отказ Лукаса переступать через закон Жади разразилась гневной тирадой. А когда Феррас рассказал о серьезных проблемах с Мел, то марокканка вообще пропустила это мимо ушей.

Главная героиня постоянно колебалась: она то уходила от Саида, то возвращалась к нему. Жади всегда действовала импульсивно и необдуманно, чем выводила зрителей из себя. Поэтому многие видели в ней чуть ли не главную злодейку сериала, а не героиню, достойную сопереживания.

Но, несмотря на это, теленовеллу по-прежнему обожают во всем мире. Поклонники простили Жади и Лукасу все их грехи и теперь создают забавные видео с альтернативной концовкой «20 лет спустя».