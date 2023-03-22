Уже не хрупкая и изящная: что стало с темненькой солисткой «Непары» (фото)

Музыкальный дуэт «Непара» выгодно отличался от других отечественных групп. Виктория Талышинская и Александр Шоуа создавали отличный контраст, однако в 2019 году певица ушла из группы. Чем сегодня занимается экс-солистка «Непары»?

Свой карьерный путь Талышинская начала с ролей в театре «Лехаим». Она играла в спектакле «Блуждающие звезды», после чего стала местной знаменитостью. Утонченную и изящную Викторию даже прозвали русской Одри Хепберн, что вызывало зависть ее коллег.

В начале 2000-х Талышинская прославилась на всю страну как солистка яркого и необычного дуэта «Непара». Правда, отношения Виктории с коллегой складывались очень непросто. В 2012 году артистка объявила об уходе из группы, но вскоре вернулась назад. Окончательный разрыв состоялся в 2019-м и сопровождался грандиозным скандалом.

Сегодня Виктория занимается новым проектом — «2 ОКеана». Помогает ей в этом композитор Владимир Курто. У 45-летней артистки уже давно «другая семья». Она в браке с третьим мужем Иваном Салаховым, с которым воспитывает дочь Варвару. Виктория изменилась за последние годы: она поправилась и утратила былую изящность. Сегодня ее уже нельзя сравнить с Одри Хепберн, но саму певицу это вряд ли заботит, ведь теперь она, наконец, обрела счастье и покой.