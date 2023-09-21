Друг сообщил правду о ссорах Пахмутовой и Добронравова: вот как они проходили

На прошлой неделе не стало Николая Добронравова — выдающегося поэта-песенника, автора десятков проникновенных песен и советских шлягеров. Его неизменным соавтором была супруга, пианистка Александра Пахмутова. Вместе они коротали дни и творили с 1956 года, оставив большой след в культуре.

После ухода мужа легендарный композитор пребывает в трауре. Пусть Добронравов тяжело болел и уже не мог ходить самостоятельно, для Пахмутовой его смерть стала настоящей трагедией. Друг четы, дирижер Александр Клевицкий, рассказал о том, какими нежными и трепетными были отношения пары.

По признанию музыканта, супруги никогда не ссорились и не говорили на повышенных тонах. В семье царили любовь и взаимное уважение. Клевицкий вспоминает, что Добронравов обожал свою жену, «был ее настоящим рыцарем и защитником». Об этом пишут СМИ.