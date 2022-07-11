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Друг проговорился: правда о новом романе Бузовой вышла наружу

11 июля 2022 17:40
Друг проговорился: правда о новом романе Бузовой вышла наружу

Публика продолжает обсуждать тайные отношения артистки.

Представитель и близкий друг Ольги Бузовой Антон Богославский прокомментировал слухи о романе телеведущей. Ранее появилась информация, что знаменитость встречается с политиком.

Об отношениях звезды «Дома-2» рассказала блогер под ником Tatarka FM. По ее словам, она якобы знакома с избранником Бузовой и знает, что влюбленные готовятся сыграть свадьбу уже этой осенью, а сам он не скупится на дорогие подарки для своей избранницы. По словам Богославского, подобные заявления точно нельзя считать правдой, ведь сама Tatarka не знакома лично с Бузовой, поэтому не может знать секреты ее личной жизни.

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Также представитель артистки, как пишет портал «СтарХит», подчеркнул, что подобные заявления блогер сделала специально, чтобы привлечь к себе внимание. Теперь же, как он уверен, все таблоиды и социальные сети будут цитировать это громкое предположение.

Отметим, что ранее и сама Бузова опровергла эти слухи. По ее словам, она все еще не встретила своего спутника жизни после отношений с Давидом Манукяном.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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