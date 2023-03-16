Дрожь проберет до костей: как Гурченко чуть не стала инвалидом на съемках фильма «Мама»

Одним из самых запоминающихся перевоплощений в карьере Людмилы Гурченко стала роль для детского фильма «Мама». В картине постановщицы Элизабеты Бостан артистка исполнила роль Козы, защищающей своих козлят от злого Волка. Юные зрители высоко оценили музыкальную картину, и никто из них не догадывался, что съемки могли закончиться для актрисы настоящей трагедией.

Дело в том, что во время съемок эпизода, где артистка катается на катке, в нее врезался Олег Попов. Артист, исполняющий роль Медведя, так сильно ударил коллегу, что она получила очень сложный перелом. В течение пяти операций врачи собирали кость из 19 кусочков, а после рекомендовали уйти в отпуск хотя бы на год.

Гурченко же не согласилась на эти условия. Несмотря на риск и предупреждения, что она навсегда может остаться хромой, она продолжила работать над фильмом, появляясь в кадре лишь сидя. Танцевальные сцены снимали при участии дублерши.

В итоге ей удалось восстановить ногу, а съемочной группе — вовремя сдать картину. Но еще долгие годы Гурченко вспоминала о том несчастном случае, едва не стоившем ей карьеры.