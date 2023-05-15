Дрожь берет: подружка Фокса из сериала «Место встречи изменить нельзя» предсказала собственную гибель
Ее слова прозвучали как приговор.
Картина «Место встречи изменить нельзя» прославила каждого актера на всю страну. Одной из звезд фильма стала Наталья Ченчик, сыгравшая лже-подругу Фокса — Аню.
Лента Станислава Говорухина стала третьей работой в карьере актрисы. После нее Ченчик получала в основном эпизодические роли — парикмахера, дежурной, проводницы, продавщицы. Большой популярности она так и не достигла, и виной тому стал ее задиристый характер и вызывающее поведение.
Наталья Петровна также занималась озвучиванием мультфильмов. Например, ее голосом говорит Вовка из «Возвращения блудного попугая». Кроме того, Ченчик вела концерты и выступала на сцене.
Все в жизни артистки шло неплохо. Но однажды она совершенно неожиданно произнесла то, от чего до сих пор берет дрожь. Ченчик сказала, что она никогда не отметит свое 50-летие.
Слова были пророческими. Актриса скончалась от онкологии в 49 лет — за две недели до юбилея. Ченчик сгорела за несколько месяцев и ушла в полном одиночестве. У нее не было ни мужа, ни детей.