Дробыш ненавидел одну певицу, которую обожали миллионы: его легко понять

Виктор Дробыш однажды признался, что в девяностые ненавидел одну популярную артистку. Ее песня звучала буквально из каждого утюга, а суровый рокер категорически не переносил «попсу», хотя впоследствии подарил этому жанру множество ярких артистов.

По словам композитора, он на дух не переносил Наташу Королеву и ее песню «Желтые тюльпаны». Недолюбливал он и Наталью Гулькину, которая в то время пела в популярной группе «Мираж». А вот современную исполнительницу Клаву Коку Дробыш отметил своей симпатией. Он заявил, что девушка напоминает ему представительниц скандинавского поп-рока, который продюсер всегда очень ценил.

Сама Королева это заявление восприняла спокойно и даже с юмором. Тем более что со времен тех самых «Желтых тюльпанов» прошло уже почти тридцати лет. Судя по последним кадрам, певица уже помирилась с Дробышем, поэтому сейчас между ними нет никакого негатива.