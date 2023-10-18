Дробыш не знает ей равных: эта российская певица затмила даже Гагарину

Многие музыкальные критики пели дифирамбы Полине Гагариной. У звезды действительно выдающиеся вокальные данные, которые позволили ей прославиться на весь мир. Но есть у артистки молодая коллега по цеху, которая, как в известной сказке, «всех милее, всех прекрасней и белее».

Победительницу второй «Фабрики звезд» затмила Люся Чеботина. О том, что в российском шоу-бизнесе ей нет равных, на всю страну заявил известный продюсер Виктор Дробыш. Уж он точно разбирается в талантливых певицах.

В шоу «Битва поколений», где засветилась блондинка, музыкант подчеркнул, что крайне редко делает комплименты знаменитостям или их выступлениям. Но исполнительница хита «Солнце Монако» того заслуживает.