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Дробыш не знает ей равных: эта российская певица затмила даже Гагарину

18 октября 2023 07:30
Дробыш не знает ей равных: эта российская певица затмила даже Гагарину

Достойна звания лучшей.

Многие музыкальные критики пели дифирамбы Полине Гагариной. У звезды действительно выдающиеся вокальные данные, которые позволили ей прославиться на весь мир. Но есть у артистки молодая коллега по цеху, которая, как в известной сказке, «всех милее, всех прекрасней и белее».

Победительницу второй «Фабрики звезд» затмила Люся Чеботина. О том, что в российском шоу-бизнесе ей нет равных, на всю страну заявил известный продюсер Виктор Дробыш. Уж он точно разбирается в талантливых певицах.

В шоу «Битва поколений», где засветилась блондинка, музыкант подчеркнул, что крайне редко делает комплименты знаменитостям или их выступлениям. Но исполнительница хита «Солнце Монако» того заслуживает.

«Восхищаюсь! Если говорить о женском вокале, это тот человек, которым мы можем гордиться!» — подытожил Виктор Яковлевич.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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