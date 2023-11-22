Самые счастливые: вскрылась неожиданная правда об унизительных русских фамилиях

Многие сетуют на то, что им не повезло с фамилией. Мало кто сегодня хочет быть Пупкиным, Мочало, Паскудиным или Объедкиным. Такие люди нередко переименовывают себя и меняют документы, лишь бы больше не слышать издевки и колкости от окружающих. Оказывается, такие фамилии появились отнюдь не из-за чьей-то злой шутки.

На Руси существовал обычай, уходящий корнями в языческие времена. Считалось, что человека стоит нарекать максимально ничтожно и унизительно, чтобы защитить его от дурного влияния злых духов и от сглаза недоброжелателей. Подобные традиции существуют и во многих странах Азии, например в Китае.

Крестьяне верили, что фамилия с негативным значением будет иметь обратный эффект в жизни. Например, Лентяев станет усердным и трудолюбивым работником, а Лохову будет сказочно вести на жизненном пути.