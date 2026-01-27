Древний Рим был развит, но не настолько: на арене «Гладиатора» засветился предмет из будущего — ляп, достойный отдельного «Оскара»

Культовый эпос Ридли Скотта «Гладиатор» прочно вошел в историю кино. Картина о преданном генерале Максимусе (Рассел Кроу), который мстит узурпатору Коммоду (Хоакин Феникс) через гладиаторские бои, до сих пор считается эталоном жанра.

The New York Times, к примеру, включила ее в топ-100 лучших фильмов века. Но и у таких гигантов случаются досадные проколы, которые замечают лишь зоркие фанаты.

Речь не об исторических вольностях — куда интереснее технический казус. Вспомните эпичные сцены сражений на арене Колизея, где несутся боевые колесницы. Для съемок этих трюков команда изготовила несколько специальных экипажей.

К их днищам прикрепили пневмоцилиндры, соединенные с рычагом. По команде оператора сжатый воздух из баллона толкал механизм, заставляя колесницу эффектно подпрыгивать. И вот этот самый современный баллон для всех виден в кадре.

Он спокойно лежит на дне одной из колесниц во II веке нашей эры. Вопрос в том, как он там оказался, остается открытым. В 2000 году компьютерная графика не была так развита, чтобы убрать его на постпродакшене, а переснимать, видимо, не стали.

Получается забавный парадокс: среди песка, доспехов и коней — деталь, больше подходящая для автосервиса или фильма про путешествия во времени. Если бы снимал Джеймс Кэмерон, можно было бы списать на шалости Терминатора. Но Ридли Скотт во временных парадоксах замечен не был.

Единственные, кому эта технология пошла на пользу, — это лошади. Им безусловно было легче таскать колесницу с подпрыгивающим механизмом, чем их реальным предкам в 180 году. Вот такой неожиданный гуманизм от создателей сурового исторического экшена.