Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Древний Рим был развит, но не настолько: на арене «Гладиатора» засветился предмет из будущего — ляп, достойный отдельного «Оскара»

Древний Рим был развит, но не настолько: на арене «Гладиатора» засветился предмет из будущего — ляп, достойный отдельного «Оскара»

27 января 2026 15:42
Древний Рим был развит, но не настолько: на арене «Гладиатора» засветился предмет из будущего — ляп, достойный отдельного «Оскара»

Даже у мэтров случаются эпичные проколы.

Культовый эпос Ридли Скотта «Гладиатор» прочно вошел в историю кино. Картина о преданном генерале Максимусе (Рассел Кроу), который мстит узурпатору Коммоду (Хоакин Феникс) через гладиаторские бои, до сих пор считается эталоном жанра.

The New York Times, к примеру, включила ее в топ-100 лучших фильмов века. Но и у таких гигантов случаются досадные проколы, которые замечают лишь зоркие фанаты.

Речь не об исторических вольностях — куда интереснее технический казус. Вспомните эпичные сцены сражений на арене Колизея, где несутся боевые колесницы. Для съемок этих трюков команда изготовила несколько специальных экипажей.

К их днищам прикрепили пневмоцилиндры, соединенные с рычагом. По команде оператора сжатый воздух из баллона толкал механизм, заставляя колесницу эффектно подпрыгивать. И вот этот самый современный баллон для всех виден в кадре.

Древний Рим был развит, но не настолько: на арене «Гладиатора» засветился предмет из будущего — ляп, достойный отдельного «Оскара»

Он спокойно лежит на дне одной из колесниц во II веке нашей эры. Вопрос в том, как он там оказался, остается открытым. В 2000 году компьютерная графика не была так развита, чтобы убрать его на постпродакшене, а переснимать, видимо, не стали.

Получается забавный парадокс: среди песка, доспехов и коней — деталь, больше подходящая для автосервиса или фильма про путешествия во времени. Если бы снимал Джеймс Кэмерон, можно было бы списать на шалости Терминатора. Но Ридли Скотт во временных парадоксах замечен не был.

Единственные, кому эта технология пошла на пользу, — это лошади. Им безусловно было легче таскать колесницу с подпрыгивающим механизмом, чем их реальным предкам в 180 году. Вот такой неожиданный гуманизм от создателей сурового исторического экшена.

Фото: Кадры из фильма «Гладиатор» (2000 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше