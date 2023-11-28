Древнеславянский приворот: чем в старину кормили мужчин, чтобы точно вызвать страсть

Наши предки верили, что внезапная привязанность — это не что иное, как порча или болезнь, которую можно излечить самостоятельно или обратившись к знахарю. Сегодня сохранились тексты заговоров и описания ритуалов, которые, согласно поверьям, могли связать людей взаимными чувствами или, наоборот, разделить их.

Вера в любовную магию была распространена в деревнях и маленьких городах. В больших городах тоже прибегали к помощи ведуний, но тщательно скрывали свою «слабость». Считалось, особые ритуалы и заговоры могли разжечь страсть в сердце любого человека.

Девушки мечтали стать привлекательными и желанными для возлюбленного, замужние женщины стремились вернуть страсть своих мужей, а на свадебных пирах проводили обряды, чтобы обеспечить молодоженам счастливую жизнь до самой гробовой доски. К магии прибегали и в том случае, если обычные методы не давали результатов. Например, когда сваха оказывалась бессильна.

Мистические ритуалы иногда проводились самостоятельно, а иногда ходили к колдунам и знахарям. Интересно, что даже знатные и состоятельные горожане обращались к ним. Для любовного заговора использовали соль, воду и пряники. Чаще всего колдовали над сладостями. «Углеводам» доставалось неспроста. Заговорщики считали, что объект воздыхания может не съесть суп, но «вкусняшку» слопает за обе щеки.