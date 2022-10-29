Дразнили в детстве: сложно поверить, какой выросла дочь Апексимовой и Николаева

Ирина Апексимова родила свою единственную дочь Дарью в браке с Валерием Николаевым. Детство девочка проводила в Нью-Йорке и росла в любви родителей, однако в 2000 году ее мама и папа развелись – и звездную наследницу увезли обратно в Россию. В обычной школе Дарья подвергалась травле – однокласснике считали ее «блатной».

Училась девушка неважно, зато преуспела в балете.

Правда, Дарье пришлось забыть о карьере танцовщицы из-за серьезной травмы ноги. После школы звездная наследница поступила в Школу-студию МХАТ. Уже во время учебы девушка взяла фамилию прабабушки, отказавшись от отцовской – она не хотела, чтобы ее ассоциировали со знаменитыми родственниками.

Сейчас Дарье Авратинской 28 лет. Она работает в Театре на Таганке, которым руководит ее мама. Девушка снимается в кино, но пока у нее не так много проектов. В личной жизни у Авратинской тоже все в порядке – в этом году Дарья вышла замуж за актера Егора Корешкова.