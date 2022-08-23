Дразнили как кота: всплыло уничижительное прозвище Олега Басилашвили

Олег Басилашвили давно заработал себе славу и уважение как среди коллег, так и среди фанатов. Поклонники с трепетом относятся к знаменитому артисту, однако близкие люди, как оказалось, могут позволить себе фамильярные отношения с легендой экрана.

Дело в том, что друзья артиста не оставили без внимания его необычную грузинскую фамилию. Их даже не смутило, что знаменитость происходит из древнего рода. Они сократили ее лишь до двух слогов и начали называть артиста Басик.

Коллеги же, как пишет портал Boom.ms , отнеслись с большим уважением к наследию знаменитости. И в театре, и в съемочных павильонах Басилашвили называли преимущественно Графом из-за его родословной и яркой внешности.

Неизвестно, как сам артист относится к идее своих близких называть его именем, похожим на кличку домашнего кота. Многие поклонники уверены, что такое прозвище может оскорблять актера, поэтому, скорее всего, так называть его могут только самые родные люди с позволения самого артиста.