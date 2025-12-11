Драмеди с 12 отзывами в Сети обошла «Август» в рейтинге лучших фильмов 2025-го: в одной из ролей Радзюкевич из «Шести кадров»

В рейтинге фильмов 2025 года, где верхушку прочно оккупировали аниме и голливудские франшизы, произошла неожиданная дуэль двух российских картин. Патриотический блокбастер «Август», собравший в прокате впечатляющие 1.2 миллиарда рублей, в зрительском рейтинге «Киноафиши» оказался на 21-м месте с оценкой 7.8.

А его обошла драмеди «Паромщик» (8.0, 14-е место), которая в кассовом топе даже близко не появлялась, да и в Сети у нее всего 12 отзывов.

«Август»: победа в прокате

«Август» — проект-тяжеловес. Военная драма о контрразведчиках в освобождённой Беларуси, патриотизм, Безруков, Кологривый, Табаков и масштабные съёмки и солидные сборы. Однако оценка 7.8 при таком широком охвате аудитории говорит, что проект мог не попасть в сердца всех зрителей.

«Паромщик»: неожиданный триумф

Совсем другая история у «Паромщика». Драма о владельце парома из Запорожья, который перевозит людей и лелеет свою большую мечту, собрала куда меньше зрителей, но тронула их сильнее.

Оценка 8.0 в окружении голливудских гигантов — это знак качества. Отметим отличный актерский ансамбль «Паромщика»: в фильме снялись Радзюкевич из «Шести кадров», Уколова из «Ивановы-Ивановы» и другие.

Не будем рассуждать, почему лента собрала такие большие оценки, но отметим, что это необычный и показательный пример. «Август» собрал более 1.2 миллиарда рублей, став одним из самых кассовых российских фильмов года, но уступил «Паромщику» в нашем рейтинге. Такая вот темная лошадка.

