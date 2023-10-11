Дракула без грима был так хорош, что учащался пульс: глазам не поверите (фото)

Гари Олдман — главный злодей Голливуда. Самой яркой ролью, по мнению большинства поклонников, остался граф Дракула в одноименном фильме 1992 года.

Воплотить загадочного венгерского графа желающих было немало. На кастинге себя показали такие звезды мирового кино, как Антонио Бандерас и Вигго Мортенсен. И все же Френсис Форд Коппола сделал правильный выбор. Вместе с Олдманом ему удалось создать поистине пугающий образ.

Но это на экране актер был ужасным кровопийцей, а вне съемочной площадки поражал всех своей красотой. Без грима Гари был так хорош собой, что у женщин при виде него учащался пульс. Визажисты показали все свое мастерство, изуродовав артиста ради перевоплощения в мистического персонажа.

Однако зрители любят знаменитость не за внешность, а за его потрясающий талант.