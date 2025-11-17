Драконы, магия и рыцари: 5 незаслуженно забытых фэнтези, которые могут занять место рядом с «Властелином колец» в списке любимых

Каждый раз, когда речь заходит о фэнтези, мы почти автоматом вспоминаем Питера Джексона, но жанр куда шире. В нем есть фильмы, которые не прогремели на уровне «Властелина колец», но заслуживают не меньше внимания.

Они не тиражируют штампы, а предлагают свой собственный подход к волшебству, мифам и приключениям. Вот 5 картин, которые взяли лучшее от слова «фэнтези».

«Звездная пыль» (2007)

Кинопоиск: 7,7

Экранизация Нила Геймана от Мэттью Вона, где фэнтези умудряется быть и сказкой, и приключением, и романтической комедией одновременно. Сюжет стартует в маленьком английском Застенье, где обычный парень Тристан по глупому обещанию отправляется за упавшей звездой.

Звездой оказывается… девушка. А в параллельной стране Штормхолд братья-принцы охотятся друг на друга из-за трона, ведьмы пожирают молодость, а магия работает строго по своим законам. Фильм очаровывает тем, что при всей фантазийности остается очень человечным, и это одна из причин, почему его до сих пор тепло вспоминают.

«Полет драконов» (1982)

Кинопоиск: 8,0

На первый взгляд это обычная мультсказка о волшебниках, драконах и битве добра со злом. На деле «Полет драконов» — удивительно глубокая работа. Зеленый волшебник и его братья понимают, что магия исчезает, уступая место науке, и пытаются создать последнее волшебное королевство.

Красный волшебник — воплощение зла — решает разжечь войну, раскалывая семейство. В детстве мультфильм воспринимается как приключение, во взрослом возрасте уже видишь жизненные уроки. Именно поэтому фильм считается по-настоящему недооцененным: он открывается только тем, кто готов посмотреть внимательнее.

«Бесконечная история» (1984)

Кинопоиск: 7,9

10-летний Бастиан открывает необычную книгу и вместе с ней мир Фантазии, где гигантская улитка соревнуется со скоростным песчаным червем, где по небу летает Дракон Удачи, а мальчик-воин Атрейю пытается остановить Ничто — разрушительную силу, порожденную потерянными мечтами людей.

Фильм одновременно прост и мудр: он говорит о том, что фантазия — не побег от реальности, а ее способ пережить трудные моменты. И делает это так искренне, что остается в памяти на всю жизнь.

«Сердце дракона» (1996)

Кинопоиск: 7,7

Средневековая Англия. Рыцарь Боуэн верит в честь и старые законы. Его юный ученик, принц Эйнон, после смертельной раны получает часть сердца дракона — с надеждой, что это сделает его добрым правителем.

Но все происходит наоборот: Эйнон становится жестоким тираном, а Боуэн считает, что его испортила драконья магия. Так начинается история странного союза рыцаря и дракона, который говорит человеческим голосом и мечтает о мире.

«Сердце дракона» — фильм не про битвы, а про доверие, честь и выбор, который определяет судьбу.

«Лабиринт Фавна» (2006)

Кинопоиск: 7,6

Действие разворачивается в разгар войны 40-х годов. Десятилетняя Офелия приезжает в испанскую глушь и попадает в мир, где жестокость реальности переплетается с не менее мрачным волшебством.

Лабиринт, таинственный фавн и серия испытаний — все это соседствует с суровой историей сопротивления и личной трагедией семьи девочки. Гильермо Дель Торо не стремится быть легким. И таким образом создал один из самых сильных фильмов жанра.

Если «Властелин колец» — это про масштаб и эпос, то эти пять фильмов напоминают, что фэнтези может быть очень разным: уютным, философским, темным, романтичным, камерным. И каждый из них по-своему недооценен.

Ранее мы писали: Арагорну было 87 лет, когда он впервые встретил Фродо — и он уже был легендой: во «Властелине колец» так и не показали, чем занимался Странник