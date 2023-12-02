Драконы, Крысы и не только: рожденным в эти годы повезет в начале декабря

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Конечно, человек сам распоряжается собственной жизнью и управляет судьбой. Однако многие верят, что положение звезд тоже влияет на удачу.

Китайский гороскоп предрекает успех в начале декабря сразу нескольким знакам. В преддверии наступления нового года особенно повезет Драконам. Они проявят силу и смелость в любовных делах и на работе. И получат заслуженное вознаграждение.

Обезьяны тоже не будут обделены счастьем. У них могут быть сложности, но даже самые серьезные проблемы успешно разрешатся благодаря их хитрости и смекалке.

Умницы-Крысы смогут завоевать расположение близких и коллег. Рожденные в год Свиньи могут получить неожиданные подарки, в том числе и финансовые.

Порадует конец года и Лошадей. Им будет сопутствовать успех в новых начинаниях, а мелкие препятствия, возникшие на пути, не помешают добиться цели.