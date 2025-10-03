Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают

Включите серию в пятницу после работы, а опомнитесь вечером в воскресенье.

Что делать, когда битва за Железный трон давно отгремела, драконы разлетелись, а в душе осталась пустота размером с Вестерос? Не стоит отчаиваться. Великое королевство фэнтези гораздо обширнее и тоже полно сюрпризов.

Мы подготовили для вас подборку сериалов, где хитрые интриги соседствуют с искрометным юмором, а эпичные битвы — с забавными приключениями. Здесь вас ждут не только магия и политические заговоры в духе «Игры престолов», но и тонкая ирония, забавные персонажи и уникальные миры, которые не захочется покидать.

Так что смело отправляйтесь в новое путешествие — гарантируем, скучно не будет.

«Мерлин» (2008–2012)

Рейтинг IMDb: 7.9

Знакомую легенду о Короле Артуре показывают с неожиданного ракурса. Это история о юном Мерлине, только постигающем свою магию, и таком же молодом и надменном принце Артуре.

Вместо мудрого волшебника и великого короля мы видим двух упрямых юнцов, которые должны объединиться, чтобы изменить ход истории, хотя поначалу лишь спорят и пытаются друг друга переупрямить.

«Волшебники» (2015–2020)

Рейтинг IMDb: 7.6

Представьте «Хроники Нарнии», но с циничным юмором, травмированными героями и магией, которая часто приводит к непредсказуемым последствиям. Группа студентов поступает в школу магии, но их обучение быстро прерывается, уводя прямиком в сказочную страну Филлори.

Впрочем, от сказки там лишь название.

«Алиса в Стране чудес» (2009)

Рейтинг IMDb: 7.2

Современная и слегка сюрреалистичная интерпретация классической книги. Алиса — уже не девочка, а взрослая женщина, которая случайно попадает в извращенную версию Страны Чудес. Безумное чаепитие уступает место азартным играм, а абсурдные шутки — подпольным заговорам.

«Легенда об Искателе» (2008–2010)

Рейтинг IMDb: 7.6

Эпичное фэнтези по мотивам цикла Терри Гудкайнда. Простой лесник Ричард Сайфер узнает, что он — Искатель, избранный для борьбы с тиранией Даркена Рала. В его путешествии участвуют загадочная провидица Кэлен и могущественный чародей Зед.

«Темные начала» (2019–2022)

Рейтинг IMDb: 7.8

Визуально потрясающая адаптация романов Филипа Пулмана. Юная Лира Белаква путешествует по параллельным мирам, где фэнтези переплетается с философией и наукой.

В ее приключениях участвуют говорящие панцирные медведи, летающие корабли и могущественная таинственная пыль.

«Изумрудный город» (2017)

Рейтинг IMDb: 7.1

Мрачное и политизированное переосмысление сказок о стране Оз. Волшебный мир находится под жесткой властью Великого и Ужасного Оза. Дороти Гейл, попавшая сюда, оказывается в центре борьбы за власть, где у каждого свои скрытые мотивы.

Правда, стильный визуал и взрослый подход не спасли сериал от отмены после первого сезона. Но он все равно того стоит.

«Заколдованное королевство» (2007)

Рейтинг IMDb: 7.0

Еще одна темная фантазия на тему Оз, на этот раз в формате мини-сериала. Молодая женщина по имени ДиДжи переносится в параллельный мир и оказывается в центре его политических интриг.

Знакомые персонажи — Страшила, Железный Дровосек и Лев — получают сложные и новые трактовки, а в мире чувствуется влияние стимпанка.

