Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)

Эдди Мерфи подтвердил: полнометражный спин-офф про самое болтливое копытное в истории уже в разработке. По словам актера, у Осла из «Шрэка» будет собственная история — с женой-драконихой, детьми-дракосликами и кучей новых безумств. Сценарий уже готов, и он, цитируем, «очень смешной». Старт производства намечен на сентябрь, а релиз ожидается после выхода «Шрэка 5» — то есть, не раньше 2027–2028 года.

Пока DreamWorks шлифует детали, мы решили представить, каким может быть сольный фильм про Осла. Все-таки мы в мире «Шрэка», а это значит: больше треша, больше абсурда, и никакой скуки. Вот вам три возможных сюжета для будущего блокбастера с копытцами.

1. «Осел-папа против Социальной службы»

Дети Осла и Драконихи — милые, но неуправляемые. Один плюется огнем, второй жрет доспехи, третий умеет летать, но только задом наперед. Когда семья случайно сжигает школу чар, в дело вмешивается Служба Сказочного Надзора. По закону их могут отдать на перевоспитание в интернат при Дворце Принца Чарминга (да, он выжил и теперь карьерист-бюрократ).

Осел решает доказать, что он — лучший папа в королевстве. Ради этого он устраивается няней в семью Трех Поросят, выигрывает «Битву за отцовство» на фестивале Сказочных Семей и даже проходит квест на Уровень Ответственности в Психомагическом лесу. Финал — громкое спасение детей из рук Чарминга и праздничный рэп-баттл в замке.

2. «Песнь льда и Осла»

Дракониха всегда верила, что она единственная. Последняя в своем роде. Особенная. А потом, в один туманно-криповый день, в их болото прилетает Он — грациозный, громогласный, с идеальным загривком и роскошной огненной бородкой. Его зовут… Дракон, и он — первый дракон, которого она встречает со времен детства.

Он рассказывает, что уцелел, скрывался, летал по чужим измерениям (в том числе в мультвселенной DreamWorks), и вот, наконец, нашел ЕЕ.

Дракониха в замешательстве. Смогнар ведет себя вежливо, но пытается подкатить. Осел, увидев эту крутую рептилию, впадает в экзистенциальный кризис и, даже не поговорив с женой, сбегает на Север. В старый заброшенный замок, о котором читал в книге «1000 мест, где можно переживать неуверенность в себе».

Дракониха, заподозрив неладное, отшивает Дракона и летит искать Осла. Да, Дракон — не злодей, а парень с душой: он решает помочь. Вместе они находят замок. Только вот беда — замок оказывается не таким уж заброшенным. В подземелье дремлет Драконожор — древний монстр, убивающий драконов при помощи гигантского арбалета и ледяных копий.

Финал: Дракон жертвует собой, чтобы спасти влюбленных. Печально, но эпично.

3. «Дракона в кризисе: семейная терапия Осла»

Жена Осла впадает в депрессию: ее больше никто не боится. Раньше при виде ее хвоста в панике падали замки, а теперь туристы просят селфи. Пытаясь поддержать супругу, Осел случайно записывает ее на конкурс «Суперзлодей года», где она должна соревноваться с Медведицей, Колдуньей в отпуске и Мистером Противным.

Чтобы она не заметила подставы, Осел сам становится ее агентом, а параллельно пытается разобраться, почему их семейная жизнь стала рутиной. В этом помогает психотерапевт-гном (в шляпе в виде мозга), а также их дети, которые устраивают интерактивную постановку под названием «Мама: Героиня Или Угроза?».

Финал: Дракона обретает уверенность, проглатывает жюри, и понимает — быть собой важнее, чем пугать. Осел же наконец начинает говорить меньше… ну, почти.

С учетом того, что это вселенная, где колдуньи ходят на педикюр, пироги разговаривают, а огр может стать королем, любой из этих сюжетов кажется вполне правдоподобным. Ну а если DreamWorks решит совместить все три — мы тоже не против. Главное — больше Осла, меньше скуки и побольше музыки в конце.

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