Дракон или призрак? Этот тест ответит, кто вы из культовых аниме Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки, легендарный японский аниматор, понял, что хочет рисовать, еще в далеком детстве. В 1958 году на экраны вышел первый в истории японской мультипликации цветную анимационную картину под названием «Легенда о Белой Змее». В центре сюжета - история о мальчике, который по требованию родителей выбросил свою любимую ручную змейку. Спустя время, когда герой подрос, змейка вернулась в облике прекрасной девушки. Увидев этот мультфильм, Миядзаки решил, что однажды непременно нарисует мангу с тем же посылом - детям необходимо сепарироваться от родителей, жить самостоятельно, не пытаясь соответствовать их ожиданиям. Дело в том, что до определенного времени сам Миядзаки сильно зависел от своей семьи. Его отец был владельцем собственной компании по производству деталей военных самолетов, мать страдала от болезни Потта, формы туберкулеза, поражающей позвоночник. В своих мемуарах Миядзаки вспоминал, что ему недоставало материнской любви, что нашло отражение в его мультфильмах. Например, «Мой сосед Тоторо» был вдохновлен воспоминаниями из детства. Пройдите тест и узнайте, кто вы из персонажей японского мэтра мультипликации.

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