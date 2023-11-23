Дракон будет доволен: 3 варианта новогоднего маникюра, который сделают модницы

Перед самым главным праздником года важно не только продумать наряд, но и позаботиться об образе в целом. И он невозможен без правильного маникюра, который не будет казаться устаревшим. Есть варианты, которые точно одобрит символ будущего года — Дракон.

Индустрией моды все последние месяцы правит металлик. Элементы такого оттенка можно встретить в нарядах на подиумах, в обуви и аксессуарах. А теперь он добрался и до ногтей. Металлического эффекта в маникюре добиваются благодаря специальной втирке.

Зеленый Деревянный Дракон также одобрит собственный цвет. Причем можно выбирать разные его оттенки: от салатового и травяного до глубокого изумрудного.

А самым беспроигрышным вариантом цвета ногтей остается красный. Это классический маникюр для праздника, а тем более для Нового года, ведь оттенок перекликается с лентами для подарков и нарядом Деда Мороза. Кроме того, красный актуален в любой сезон и украсит даже возрастную кожу рук, скрыв пигментные пятна и морщинки.