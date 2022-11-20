Драки и чуть что развод: что творится с главной склочницей «Дома-2» Бушиной

Елена Бушина появилась на проекте «Доме-2» в 2007 году. Участница шоу привлекала к себе внимание скандалами и склочным характером. Даже ее парень на проекте – Семен Фролов – не выдержал напора истеричной возлюбленной и покинул телестройку.

Свою новую любовь Бушина нашла за периметром – ее избранником стал владелец автосалона Дмитрий Железняк.

Отношения в семье были бурные: Елена Бушина конфликтовала со свекровью, затевала драки и однажды довела родственницу до больницы.

Ссоры супругов не утихали, несмотря на рождение сына Марка и дочери Лауры. Бушина даже хотела подать на развод, но в итоге семья примирилась и даже подумывает о рождении третьего ребенка.