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Драки и чуть что развод: что творится с главной склочницей «Дома-2» Бушиной

20 ноября 2022 10:00
Драки и чуть что развод: что творится с главной склочницей «Дома-2» Бушиной

Сохранила брак ради детей.

Елена Бушина появилась на проекте «Доме-2» в 2007 году. Участница шоу привлекала к себе внимание скандалами и склочным характером. Даже ее парень на проекте – Семен Фролов – не выдержал напора истеричной возлюбленной и покинул телестройку.

Свою новую любовь Бушина нашла за периметром – ее избранником стал владелец автосалона Дмитрий Железняк.

Отношения в семье были бурные: Елена Бушина конфликтовала со свекровью, затевала драки и однажды довела родственницу до больницы.

Ссоры супругов не утихали, несмотря на рождение сына Марка и дочери Лауры. Бушина даже хотела подать на развод, но в итоге семья примирилась и даже подумывает о рождении третьего ребенка.

Драки и чуть что развод: что творится с главной склочницей «Дома-2» Бушиной
Фото: соцсети, кадры из телешоу "Дом 2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
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