Драки и чуть что развод: что творится с главной склочницей «Дома-2» Бушиной
Сохранила брак ради детей.
Елена Бушина появилась на проекте «Доме-2» в 2007 году. Участница шоу привлекала к себе внимание скандалами и склочным характером. Даже ее парень на проекте – Семен Фролов – не выдержал напора истеричной возлюбленной и покинул телестройку.
Свою новую любовь Бушина нашла за периметром – ее избранником стал владелец автосалона Дмитрий Железняк.
Отношения в семье были бурные: Елена Бушина конфликтовала со свекровью, затевала драки и однажды довела родственницу до больницы.
Ссоры супругов не утихали, несмотря на рождение сына Марка и дочери Лауры. Бушина даже хотела подать на развод, но в итоге семья примирилась и даже подумывает о рождении третьего ребенка.