Драка, инсценировка смерти и не только: эту сказку с Олегом Далем забыли, а зря

Советские фильмы-сказки до сих пор пользуются популярностью у новых поколений. Но один из них современные зрители почти забыли, но напрасно, ведь эта добрая история покорила сердца миллионов в СССР.

Картина «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» от Надежды Кошеверовой вышла на экраны в 1977 году. Режиссеру удалось собрать блестящий актерский состав: Татьяна Пельтцер, Владимир Этуш, Игорь Дмитриев, Мария Барабанова и Олег Даль. Вместе с прославленными артистами в ленте появились также молодые Михаил Боярский и Елена Проклова.

Простодушный, но отважный Иванушка отправляется на поиски чуда, сражается и встречает настоящую любовь — прекрасную Настеньку, которая лишилась чувств и, конечно, нуждается в спасении. В этой истории даже отрицательные персонажи, такие как Баба Яга, становятся добрыми и понимающими. Именно за это фильм так полюбили советские зрители.