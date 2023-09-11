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Драка, инсценировка смерти и не только: эту сказку с Олегом Далем забыли, а зря

11 сентября 2023 14:45
Драка, инсценировка смерти и не только: эту сказку с Олегом Далем забыли, а зря

Стоит пересмотреть вместе с детьми.

Советские фильмы-сказки до сих пор пользуются популярностью у новых поколений. Но один из них современные зрители почти забыли, но напрасно, ведь эта добрая история покорила сердца миллионов в СССР.

Картина «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» от Надежды Кошеверовой вышла на экраны в 1977 году. Режиссеру удалось собрать блестящий актерский состав: Татьяна Пельтцер, Владимир Этуш, Игорь Дмитриев, Мария Барабанова и Олег Даль. Вместе с прославленными артистами в ленте появились также молодые Михаил Боярский и Елена Проклова.

Простодушный, но отважный Иванушка отправляется на поиски чуда, сражается и встречает настоящую любовь — прекрасную Настеньку, которая лишилась чувств и, конечно, нуждается в спасении. В этой истории даже отрицательные персонажи, такие как Баба Яга, становятся добрыми и понимающими. Именно за это фильм так полюбили советские зрители.

Фото: Кадры из фильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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