Доживут до ста: эти имена гарантируют человеку счастливую старость в кругу правнуков

Заветная мечта многих людей - дожить до преклонных лет и увидеть не только своих внуков, но и правнуков. Разумеется, долголетие зависит от многих факторов, в том числе неподвластных человеку - например, от генетики. Однако мы тоже можем повлиять на продолжительность жизни: правильно питаться, вести здоровый образ жизни, но это ещё не все. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые, по их наблюдениям, чаще всего носят долгожители - родителям стоит обратить на них внимание при выборе имени для своего ребёнка.

Анна

Обладательнице этого имени свойственно жизнелюбие. Какие бы проблемы ни возникали на пути Анны, она не теряет присутствия духа и всегда находит причину для радости. Уныние - не в ее стиле. Каким-то удивительным образом она создает вокруг себя неповторимую атмосферу гармонии, поэтому к обладательнице имени так тянутся окружающие.

Анна - всеобщая любимица.

Родственники, друзья, коллеги и просто случайные люди, которых судьба сводит с этой женщиной хотя бы ненадолго, в восторге от нее. Возможно, именно любовь к жизни и позитивная энергетика делают обладательницу имени неуязвимой для хворей. Она доживает до преклонных лет на радость всем окружающим.

Илья

Душа компании - именно так можно охарактеризовать обладателя этого имени. Илья - невероятно общительный и веселый парень, который найдет общий язык абсолютно с каждым человеком. Он даже самого махрового мизантропа сумеет увлечь беседой и заставить искренне себя полюбить. Да и как можно не попасть под очарование этого доброжелательного мужчины?

Илья - сторонник здорового образа жизни.

Он с самого детства занимается спортом, регулярно посещает спортзал, нередко добивается хороших успехов на этом поприще. Вредные привычки обладатель имени старается обходить стороной, хотя не откажется от хорошего качественного алкоголя в компании друзей. Все это помогает Илье сохранить отличное самочувствие до старости.

Мария

Женщина, нареченная этим именем, как будто бы находится под покровительством высших сил. Мария - притягательная и таинственная, она никогда не бывает обделена вниманием противоположного пола. Мужчины без ума от нее, а женщины, хотя и сами в этом ни за что не признаются, завидуют ей и стараются подражать.

Секрет Марии кроется в умении наслаждаться жизнью.

Обладательница этого имени не старается произвести на кого-то впечатление, не притворяется и не прикидывается, что у нее все тип-топ. Она просто живет настоящим моментом, и, видимо, именно это делает ее исключительной. Как правило, эта женщина доживает до глубоких седин, не уставая радоваться жизни.