Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки

Николай Добронравов прожил долгую и плодотворную жизнь. 94-летнего мэтра не стало в середине сентября — прославленный композитор Александра Пахмутова осталась вдовой. Пара была вместе 67 лет. Поклонники гадают, что же помогало супругам так долго оставаться в строю и заниматься активной творческой деятельностью.

Чета всегда уделяла большое внимание питанию. Завтрак пары был неизменным на протяжении многих лет. Творческий тандем предпочитал каши, в первую очередь овсяную или гречневую. Блюдо содержит множество полезным микроэлементов и заряжает бодростью на весь оставшийся день.

При этом Добронравов признавался, что никогда не сидел на диетах и не жил по четко установленному режиму. Супруги обожали спонтанность и до преклонного возраста предпочитали образ жизни 30-летних, активный и насыщенный.