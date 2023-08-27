Доживший до 105 лет японский врач раскрыл секреты долголетия: вот в чем вся соль

Каждому человеку хочется получить от жизни по максимуму. Вот почему порой возникает неизбежная зависть к тем, кому посчастливилось разменять вековой юбилей. А ведь добиться такого долголетия может каждый, если соблюдать несколько правил.

Свои секреты раскрыл известный врач из Японии Хинохара Сигэаки. Даже в 105 лет он продолжал принимать пациентов. Иногда доктор работал до 18 часов в сутки.

Хинохара советовал вовремя избавляться от лишнего веса: тогда получится уберечь артерии от риска склероза. При этом, врач говорил о важности физической активности.

По его словам, настоящие долгожители не лежат сутками на диванах. Сам Сигэаки до последнего ходил пешком минимум по полтора километра в день. Такая разминка суставов оздоравливала весь организм.

Врач призывал не следовать бездумно всем теориям здорового образа жизни. То, как протекают определенные болезни или строится режим дня — индивидуальные особенности человека.

Чем точно не стоит пренебрегать, так это ежегодным медицинским осмотром. Сигэаки был убежден, что такая диспансеризация позволяет выявить болезни на самой ранней стадии и успешно их излечить, тем самым продлив себе жизнь.