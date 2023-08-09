Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки

Александра Пахмутова известна не только своей музыкальной карьерой, но и долголетием. Композитор дожила до 93 лет и до сих пор радует слушателей живыми выступлениями. А не так давно она открыла секрет, который позволяет ей сохранять молодость.

По словам Пахмутовой, на протяжении многих лет она не изменяет своему любимому завтраку. Композитор и ее муж Николай Добронравов предпочитают кашу, овсяную или гречневую, в которой содержится множество полезных химических элементов.

При этом других жизненных ограничений у супругов нет. Они не придерживаются диет, не живут по режиму и стараются вести себя так, будто им до сих пор 30 лет. И это отношение, как уверена Пахмутова, продлевает им жизнь и дает заряд энергии.