Дожившая до 118 лет японка ела все, что хотела: было только одно правило

Жительница Японии Канэ Танаки родилась в 2 января 1903 года. Ей удалось пережить несколько войн, множество правителей страны и стать одной из самых знаменитых долгожительниц во всем мире. Скончалась она в возрасте 119 лет. И добиться этого ей помогло одно правило, связанное с питанием.

Как оказалось, Канэ придерживалась системы «хара хати бу». Суть ее заключается в том, что живот после приема пищи должен быть полным лишь на 80%. При этом совсем не обязательно ограничивать себя в выборе продуктов. А если человек не уверен, что почти наелся, то ему нужно подождать 20 минут, и после этого ощущение насыщения обязательно придет.

И Танаки жила так большую часть жизни. Она осознанно сокращала потребляемые калории, так как была уверена, что это положительно влияет на ее здоровье. Похожим образом делали и другие японские долгожители, которым удалось побить или приблизиться в мировым рекордам.