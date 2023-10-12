Дожившая до 104 лет иностранка умерла, сделав это: вот чего стоит избегать долгожителям

Дороти Хоффнер была обычной пенсионеркой, если не считать немалого срока жизни: в декабре женщине должно было исполниться 105 лет. Увы, отпраздновать очередной день рождения старушке не удалось. Она скончалась в этот понедельник, но успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

На старости лет Дороти решила воплотить свою мечту и прыгнуть с парашютом. Высоту американка выбрала немалую — больше четырех километров. Но миссис Хоффнер это не смущало, она заявляла, что возраст — это только число.

Впервые старушка попробовала парашютный спорт, когда ей исполнилось сто, и с тех пор не могла отказаться от экстремального хобби. Очередной прыжок сделал Дороти рекордсменкой — старейшей женщиной среди всех парашютистов мира. Об этом рассказывает издание New York Post.

К сожалению, вскоре после возвращения на землю миссис Хоффнер почувствовала себя плохо и 9 октября скончалась. Все-таки высокие нагрузки во время прыжка не пошли на пользу пожилой женщине.